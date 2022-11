Sarà la Sanremese l'avversario del Genoa nell'amichevole che inizialmente avrebbe dovuto avere come avversario il Monza.



La rinuncia dei brianzoli a disputare una sfida che nei piani dei due rispettivi tecnici sarebbe servita per tenere in forma entrambe le formazioni durante la sosta per le nazionali non impedirà al Grifone di sostenere comunque un test senza punti in palio.



A fare le veci della squadra di Raffaele Palladino sarà come detto la compagine dell'estremo Ponente ligure, attualmente militante in Serie D. La sfida si disputerà a Pegli, nel campo di allenamento del Genoa, e prenderà il via dalle 15.