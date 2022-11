Genoa e Monza approfitteranno della pausa per le nazionali, minima per i rossoblù, decisamente prolungata per i brianzoli, per tenersi in forma ritrovandosi in fronte in una prestigiosa amichevole.



Come spiega stamane Il Secolo XIX, le due formazioni si fronteggeranno venerdì 18 anche se non sono ancora stati specificati orari e sede dell'incontro.