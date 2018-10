Potrebbe essere domani l'occasione buona per rivedere Miguel Veloso in campo con la maglia del Genoa addosso.



Il regista portoghese che lo scorso venerdì ha firmato per la terza volta in carriera un contratto con il Grifone sarà infatti uno di quei giocatori che Ivan Juric intende monitorare con più attenzione durante l'amichevole in programma a Pegli contro l'Entella.



La gara, che si disputerà a porte chiuse nel primo pomeriggio, è stata fortemente voluta dal tecnico croato proprio per testare quei giocatori che hanno trovato meno spazio in questo avvio di stagione oppure con i quali, a causa degli impegni con le rispettive nazionali, ha potuto lavorare solo pochi giorni dal momento del suo arrivo. Tra questi rientra a pieno titolo anche Veloso, tesserato soltanto sul finire della scorsa settimana dopo essersi allenato per quasi un mese in disparte rispetto ai suoi nuovi compagni di squadra.