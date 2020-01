Il Genoa non è contento di Pinamonti, e per questo ha praticamente chiuso l’acquisto di Mattia Destro. Infatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, l’attaccante del Bologna domani sosterrà le visite mediche con i liguri. Destro passerà al Genoa in prestito secco fino a giugno. Mancano gli ultimi dettagli, poi il ritorno della punta ai rossoblù sarà realtà.