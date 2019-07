Koray Gunter può ritenersi un nuovo giocatore del Verona.



L'ufficialità ancora non c'è ma di fatto manca soltanto quella per vedere il difensore tedesco di origini turche trasferirsi in prestito dal Genoa all'Hellas. A volerlo fortemente in riva all'Adige è stato Ivan Juric, neotecnico degli scaligeri che ha avuto modo di conoscere ed apprezzare il ragazzo nel corso della sua breve parentesi autunnale alla guida del Grifone.



Nel compiere il suo viaggio dalla Liguria al Veneto, Gunter potrebbe non essere solo. Ad accompagnarlo potrebbe presto esserci anche un altro tesserato rossoblù, anch'egli richiesto a gran voce dall'allenatore croato: Stephane Omeonga. Il giovane centrocampista belga è appena rientrato a Pegli dopo il semestre di prestito all'Hibernian, in Scozia, ma difficilmente resterà sotto alla Lanterna. Le intenzioni del Genoa sembrano infatti quelle di trovargli una nuova destinazione temporanea, magari più vicina sia geograficamente che tatticamente rispetto all'ultima esperienza. E in tal caso il Verona rappresenterebbe la soluzione ideale.