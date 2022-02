Parigi dopo Siviglia, Genova e Rio de Janeiro. Il viaggio della 777 Partners all'interno del pianeta calcio potrebbe presto conoscere una nuova tappa.



La recente acquisizione del pacchetto di maggioranza del Vasco da Gama, seguita di qualche mese all'acquisto del Genoa e alla precedente partecipazione minoritaria all'interno del Siviglia, potrebbe far da preambolo ad un'altra operazione finanziaria nel mondo del pallone per la holding americana presieduta da Steven Pasko e Joshua Wonder.



Voci sempre più insistenti provenienti dalla Francia vorrebbero infatti ormai prossimo alla conclusione il passaggio del Red Star Paris dalle mani del produttore cinematografico Patrice Haddad a quelle degli attuali proprietari del Grifone per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 10 milioni di euro.



Quello parigino è un club storico del calcio francese, fondato a fine Ottocento da Jules Rimet, il papà della Coppa del Mondo. Dopo un periodo di gloria a cavallo tra le due guerre mondiali, negli ultimi decenni il Red Star è però scivolato indietro nelle gerarchie nazionali, non riuscendo più a rinnovare i fasti di un tempo. Attualmente il club milita nel Championnat National, l'equivalente della Serie C italiana.



L'intento della 777 è chiaro e segue la stessa falsariga già tracciata con le acquisizioni di Genoa e Vasco da Gama: prelevare storici club del calcio mondiale per rispolverarne per il blasone. E Parigi potrebbe essere la prossima tappa di questo percorso.