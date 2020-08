Sembra guardare costantemente in direzione Napoli il mercato del Genoa che verrà. Alla lista dei tanti nomi d'attacco con un recente passato in azzurro ed un possibile futuro in rossoblù si aggiunge ora anche quello di un difensore.



Stando a quanto riporta il sito AreaNapoli.it, i liguri starebbero facendo un pensiero su Sebastiano Luperto, 23enne centrale difensivo in uscita dai partenopei. Luperto sarebbe un vecchio pallino del neo-direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, che lo aveva messo nel mirino già quando ricopriva il medesimo ruolo a Parma. I buoni rapporti in essere tra lui ed il collega napoletano Cristiano Giuntoli potrebbero favorire il buon esito della trattativa portando il ragazzo a Pegli a titolo definitivo per una cifra attorno ai 5 milioni di euro.



Su Luperto, però, sembra esserci l'interesse anche degli altri due club liguri di A. Il difensore pugliese, che nell'ultima stagione ha disputato appena dieci gare con il Napoli togliendosi però la soddisfazione di debuttare in Champions League, sarebbe infatti seguito anche da Spezia e Sampdoria.