In attesa di trovare la sua prima rete con il Genoa, George Puscas si consola con una doppietta in nazionale. Ieri sera il neo-attaccante rossoblù ha contribuito in maniera determinante al successo della Romania sulla Bosnia, nel sesto turno di Nations League, realizzando ben due reti. Entrato in campo al 20' della ripresa, l'ex Inter ha trovato il primo centro al 73' per poi ripetersi 13 minuti più tardi, fissando il punteggio sul 4-1 finale.



Purtroppo per lui e per i suoi compagni, il netto successo non è bastato per evitare la retrocessione in Serie C ad una nazionale che pur chiudendo il girone a pari punti con il Montenegro si è vista condannata dalla peggior differenza reti.



Con questa doppietta, la seconda per lui in Nazionale, Puscas raggiunge la doppia cifra, salendo a quota dieci segnature con la rappresentativa maggiore del suo Paese e allo stesso tempo interrompe un digiuno lungo quasi due anni. L'ultimo gol del 26enne con la Romania risaliva infatti all'11 novembre 2020, quando partecipò in maniera attiva al 5-3 rifilato dai gialli alla Bielorussia in amichevole.