Il momento del rientro in campo è sempre più vicino per Stefano Sturaro, ad oggi ancora in attesa di fare il suo debutto stagionale.



Ma per il capitano in pectore del Genoa, fuori dallo scorso maggio a causa di un problema al tendine e alla successiva operazione chirurgica, il conto alla rovescia sta quasi per terminare. Anche se la prudenza sembra farla da padrona: "Sto bene, ma vorrei stare meglio - ha dichiarato il mediano a TeleNord - Sto lavorando tanto ma purtroppo chiunque conosca il fisico, sa che i tendini sono una parte molto delicata del nostro corpo. Sono difficili da gestire e in caso di infortunio sono molto lenti a guarire. Bruciare le tappe in questo momento non avrebbe senso. Abbiamo già fatto l’errore la stagione scorsa andando oltre i segnali che il corpo mi dava e abbiamo peggiorato di molto la situazione. I tempi sono lunghi, non è una passeggiata, ma diciamo che la discesa è iniziata: Anche se calcoli non ne voglio fare".