Il Genoa si prepara tornare in campo dopo la pausa per le nazionali con un grosso dubbio in difesa. Nella gara di domani contro la Reggina, che inaugurerà il 31° turno di Serie B, Alberto Gilardino potrebbe infatti dover rinunciare ad uno pretoriani della sua retroguardia.



Radu Dragusin è l'unico rossoblù che ha risposto negli scorsi giorni alla chiamata della propria rappresentativa, partecipando da titolare ad entrambi i match di qualificazione ad Euro 2024 che hanno coinvolto la sua Romania. A Pegli però l'ex Juventus è rientrato soltanto ieri e il primo allenamento con i compagni lo dovrebbe sostenerlo oggi, a poco più di 24 ore dall'impegno con i calabresi. Possibile dunque, per non dire probabile, che il 21enne di Bucarest per la prima volta in stagione possa non partecipare ad una partita dei rossoblù.



Al suo posto Gilardino potrebbe inserire uno tra Alan Matturro e Stefan Ilsanker confermando la difesa a tre completata da Bani e Vogliacco.