Con la Juventus, da giovanissimo, ha esordito con i "grandi". E i bianconeri ora saranno i suoi prossimi avversari. Radu Dragusin vivrà una serata speciale con il suo Genoa, un ritorno al passato con un occhio proiettato però anche sul futuro: per la prossima estate, infatti, il suo nome è in cima alla lista dei desideri di tante big in Italia e non solo. Milan, Tottneham, Newcastle e altri stanno seguendo costantemente le prestazioni del difensore classe 2002, che dopo l'ottima stagione in Serie B lo scorso anno si sta confermando anche in Serie A. E ora vorrà far vedere la sua crescita anche a chi lo ha accolto quando era poco più di un bambino...