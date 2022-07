Per quanto ben avviata e ormai destinata a concludersi con la fumata bianca, la trattativa per il passaggio di Andrea Cambiaso alla Juventus non può ancora considerarsi definita.



A rallentare l'operazione sono i tentennamenti di Radu Dragusin, difensore di proprietà bianconera che non ha ancora deciso se accettare o meno di proseguire la propria carriera al Grifone. L'inserimento del difensore rumeno permetterebbe alla Juve di abbassare sensibilmente la quota economica da versare ai liguri.



Come detto, però, Dragusin non sembra molto convinto della destinazione e così da Vinovo si stanno studiando soluzioni alternative. Una di queste, secondo Repubblica, prevedrebbe il trasferimento al Genoa di Giacomo Vrioni, 24enne attaccante italo-albanese cresciuto nel vivaio della Sampdoria e reduce da una buona esperienza in Austria con lo Swarovski Tirol.