Resta in stand-by l'operazione che dovrebbe portare Andrea Cambiaso dal Genoa alla Juventus.



A complicare un affare che sembrava già virtualmente chiuso è la scarsa convinzione mostrata da Radu Dragusin, difensore di proprietà bianconera che secondo gli accordi tra le due società dovrebbe finire in rossoblù come parziale contropartita.



A palesare i dubbi del 20enne rumeno è il suo agente, Florin Manea, che intervendo alla trasmissione CMTV ha parlato così del possibile approdo al Grifone del suo assistito: “Non siamo sicuri al 100% che andrà al Genoa. Abbiamo parlato con loro e c’è un progetto serio, però non possiamo dire di andare lì ad occhi chiusi. Si parla di un trasferimento a titolo definitivo ed è una cosa difficile da decidere in due giorni. Lui valuta, ha parlato con loro ed è onorato per l’interesse. Però è difficile dire sì subito: con tutto il rispetto per il Genoa, non ti ha chiamato il Real Madrid che devi dire di sì subito e fare le valigie“.