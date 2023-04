La straordinaria stagione disputata con la maglia del Genoa da Radu Dragusin, autore fin qui di quattro reti ma anche e soprattutto di una serie di prestazioni sontuose che hanno contribuito a blindare la difesa rossoblù, non sta passando inosservata agli occhi degli operatori di mercato di mezza Europa. In particolare, stando a quanto scrive stamane Tuttosport, il giovane difensore rumeno sarebbe entrato nel mirino di diversi club inglesi.



Riscattato a gennaio dal Grifone, per circa 6,5 milioni di euro, il giocatore cresciuto nel vivaio della Juventus tuttavia difficilmente lascerà la Liguria a stretto giro, se non di fronte ad offerte stratosferiche. Le intenzioni della dirigenza genoana sono infatti quelle di fare di Dragusin uno dei punti fermi della squadra del futuro, soprattutto nel caso in cui questa dovesse guadagnarsi l' immediato ritorno in Serie A.



Niente plusvalenza in vista, quindi, per un club che in passato su questo tipo di operazioni ha basato gran parte del proprio progetto. Con il cambio di proprietà e il passaggio nelle mani della 777 Partners sono cambiati anche i piani e la politica del club più antico d'Italia. Per la gioia dei suoi tifosi.