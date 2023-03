Autore di tre reti nelle ultime quattro gare e di prove sempre altamente positive, Radu Dragusin è certamente l'uomo del momento in casa Genoa.



Il difensore romeno, riscattato a gennaio a titolo definitivo dalla Juventus, si è concesso stamane una lunga intervista al Secolo XIX: "Sto attraversando un bel momento - ha raccontato il 22enne di Bucarest - e i gol che ho realizzato sono arrivati anche perché nelle ultime settimane abbiamo lavorato tanto sulle palle inattive. Mi era capitato di fare qualche gol in Primavera, ma niente di così importante: è la prima volta che faccio così tante reti sui calci piazzati. E' una cosa che sto ancora scoprendo".



Oltre ad una mira molto efficace, Dragusin sta mettendo in mostra un'altra bella dote, rara per un difensore: "Ho sempre preso pochi cartellini. Cerco di essere pulito negli interventi e fare meno falli possibile per non dare fiducia agli avversari. Sono uno che cerca sempre di prendere la palla e non le gambe".



A proposito di avversari, Dragusin non ha dubbi nell'elencare quelli più difficili affrontati fin qui in carriera: "In A ho incontrato avversari di livello altissimo come Lautaro, Giroud e Leao. Anche in Serie B, però, ci sono attaccanti fastidiosi come Brunori e Cheddira, giocatori che al minimo sbaglio non ti perdonano".