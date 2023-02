A poche ore dalla chiusura del mercato invernale il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, ha rivelato come il rumor che voleva il Grifone a colloquio con il Verona per il possibile scambio tra Kevin Lasagna e Adrian Semper fosse stato qualche cosa di più di un'ipotesi giornalistica: “L’attaccante ci è stato proposto e sarebbe stato anche un investimento importante dal punto di vista economico - ha ammesso il dirigente rossoblù al Secolo XIX - ma poi sono state fatte valutazioni diverse. In avanti abbiamo grande scelta e qualità e tra non molto rientrerà Ekuban".



Ottolini ha poi spiegato come il dialogo sia nato dalla volontà di Semper di andare a giocare con più continuità rispetto a quanto non riesca a fare al Genoa: "Adrian è un ragazzo d’oro, ma capisco che abbia voglia di giocare. Abbiamo provato a trovare una soluzione, cercando eventualmente anche un sostituto, poi però la trattativa non si è chiusa. Noi comunque crediamo nella necessità che ci siano nella rosa del Genoa due portieri forti: nella prima parte della stagione avere due calciatori come Martinez e Semper ci ha portato punti. Adrian è un professionista serio ed è già concentrato su quello che dovrà fare a partire dalle prossime settimane“.