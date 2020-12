Nonostante sia tornato a Pegli appena da 48 ore per il tecnico di Ravenna, ma soprattutto per la sua squadra,Lo dice la classifica, che vede i rossoblù fanalino di coda quattro punti sotto gli aquilotti, ma lo dice anche il morale di una formazione che non vince da oltre tre mesi e che per Natale ha assoluta necessità di regalarsi un successo in grado di cambiare il destino di una stagione nata male.Per riuscire nell'impresa di rinnovare l'appuntamento con i tre punti Ballardini dovrebbe ridisegnare la squadra con il, abbandonando la difesa a quattro proposta da Maran nelle ultime uscite., viste le assenze di Zapata e Biraschi. Capitan Criscito dopo quasi un mese e mezzo d'assenza dovrebbe ritrovare spazio sul centrosinistra con Bani e Goldaniga, oppure Masiello, a completare il reparto.Sugli esterni l'indisponibilità di Pellegrini a sinistra e il rientro del convalescente Zappacosta a destra spianano la strada dellementre in mezzo la defezione dell'ultimo minuto di Sturaro dovrebbe vedere un reparto disegnato conLa zona con più incertezze è infine quella avanzata, dove. Meno chance da titolari per Pandev e Destro, destinati nel caso a subentrare a gara in corso.