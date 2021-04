Nella ricerca dei punti che gli garantiscano la matematica permanenza in Serie A, il Genoa si avvicina alla sfida di domenica in casa della Lazio con una certezza di cui non si sentiva la necessità.



Contro i biancocelesti, in quello che a lungo fu il suo stadio, i rossoblù dovranno fare a meno di Goran Pandev. Il macedone, ammonito con lo Spezia, salterà la prossima gara per squalifica, procurando un bel grattacapo a Davide Ballardini, che sul suo numero 19 sa di poter sempre contare.



Per fortuna il tecnico rossoblù gode là davanti di una certa abbondanza di scelte, con tre giocatori come Destro, Scamacca e Shomurodov tutti in grado di trovare la via della rete recentemente. E proprio due di loro dovrebbero guidare l'attacco del Grifone all'Olimpico, con il terzo eventualmente pronto a subentrare a gara in corso. Meno chance sembra invece averle il quarto attaccante, quel Marko Pjaca schierato a sorpresa a centrocampo sabato scorso contro lo Spezia e reduce da un periodo di forma non certo ottimale.