L'esperto Mattia Perin o l'esordiente Alberto Paleari?

Tra i dubbi che assillano Rolando Maran alla vigilia del secondo derby stagionale c'è anche quello di chi affidare i pali del suo Genoa.



La squalifica rimediata in campionato da Perin, costretto a saltare la sfida-salvezza con il Parma di lunedì prossimo, sembrerebbe spianare la strada per un suo impiego contro la Sampdoria. Eppure, proprio la delicatezza dell'incontro con i ducali potrebbe spingere il tecnico a concedere spazio al suo collega arrivato in estate dal Cittadella. Schierare Paleari già domani sera consentirebbe al portiere lombardo di esordire con la maglia rossoblù, prendendo un po' di dimestichezza con i compagni in vista dell'importante appuntamento di lunedì. Un modo per permettere all'ultimo arrivato di non trovarsi in qualche modo spaesato e anche un po' arrugginito dopo tanti mesi di inattività. Paleari, infatti, da luglio ad oggi ha disputato appena due gare, sempre con la sua ex squadra, una dei playoff di B ad agosto, l'altra in Coppa Italia a settembre.



D'altro campo fare il proprio debutto in un derby, per quanto in tono assolutamente minore, non è proprio l'esperienza più semplice che ci sia. A Maran, tra le altre, l'incombenza di risolvere anche questo quesito.