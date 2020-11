Un'espulsione inutile, giunta a pochi secondi dal triplice fischio di una gara ormai persa ma le cui conseguenze si riverbereranno sul futuro di una squadra scivolata nel frattempo al penultimo posto in classifica.Il rosso rimediato ieri in pieno recupero dacontro l'Udineseconsci di dover rinunciare al proprio numero uno per la gara di lunedì prossimo contro il Parma ma anche stufi di vedere un club perennemente incapace di far respirare un po' di tranquillità ai suoi sostenitori.Il portiere, a fine partita, ha provato a scusarsi sia per la sciocchezza personale che per la prova collettiva, affidando il proprio dispiacere a Instagram: "- ha scritto Perin -c’è solo un modo per uscire da questa situazione, continuare a lavorare, più di prima. Sono certo che ci sapremo tirare fuori da questa situazione!".. I commenti di molti di loro al post dell'estremo difensore sono a tal proposito esplicativi circa la situazione di insofferenza che in tanti stanno vivendo sulla sponda genoana del Bisagno. Commenti anche parecchio pesanti, nei quali non si lesinano insulti a Perin e ai suoi compagni, senza dimenticare allenatore, dirigenti e presidente.Nella settimana che conduce al derby di Coppa, in programma giovedì sera a Marassi, non certo il viatico migliore...