Sembra destinata a concludersi dopo appena sei mesi l'avventura di Ridgeciano Haps al Genoa.



L'esterno del Suriname, arrivato in rossoblù a gennaio in prestito dal Venezia, in Liguria ha avuto pochissime occasioni di mettersi in mostra, complice la rottura del perone rimediata a marzo che lo ha messo ko per il resto della stagione e difficilmente la dirigenza del Grifone procederà con il riscatto del suo cartellino.



A fargli compagnia durante il viaggio di ritorno in Laguna potrebbe esserci un altro suo compagno in rossoblù: Mattia Aramu. Partito titolare il trequartista piemontese ha lentamente perso posizioni nelle gerarchie di mister Gilardino, tanto da trascorrere la seconda parte di stagione più in panchina che in campo. Acquistato la scorsa estate proprio dal Venezia, in cui aveva disputato tre ottime annate tra Serie A e B, secondo Repubblica Aramu sarebbe finito nuovamente nel mirino degli arancioneroverdi, pronti a riaccoglierlo al Penzo.