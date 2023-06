Intervenuto a Spoturnito, evento benefico legato al calcio in corso di svolgimento in questi giorni a Spotorno, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha avuto modo di parlare di un suo grande predecessore sulla panchina rossoblù, anch'egli presente alla manifestazione: "Vedo mister Gasperini - ha detto il Gila a PianetaGenoa1893.net - mi auguro un giorno di arrivare alla carriera che ha fatto lui".



Tornando poi al passato e alla sua presenza all'evento anche un anno fa, l'allenatore biellese ha poi aggiunto: "É stato di buon auspicio lo scorso anno ed è stato giusto tornare qui. In questa stagione, sia la Primavera, sia la prima squadra (entrambe promosse nelle rispettive Serie A, ndr) hanno fatto qualcosa di straordinario".