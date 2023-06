Prosegue la ricerca del Genoa di rinforzi di qualità ed esperienza in grado di aumentare il tasso tecnico del proprio centrocampo.



Tra i nomi finiti sul taccuino dei dirigenti rossoblù ci sarebbero anche quelli di due mediani con alle spalle una buona esperienza nel nostro massimo campionato. Secondo la Gazzetta dello Sport il Grifone avrebbe messo nel mirino sia Giulio Maggiore, ex capitano dello Spezia oggi in forza alla Salernitana, che Adrien Tameze, mediano francese del Verona.