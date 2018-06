Potrebbe proseguire in Serie B e la carriera di Eugenio Lamanna. Sul portiere che nelle ultime quattro stagioni ha ricoperto il ruolo di vice Perin al Genoa si stanno infatti muovendo con un certo interesse sia il Lecce che lo Spezia. Al momento il club salentino a appare il vantaggio su quello ligure, anche per il fatto di essersi mosso in anticipo. L'idea di restare in Liguria potrebbe ad ogni modo non dispiacere affatto al 29enne lombardo per il quale, dopo gli arrivi di Federico Marchetti e Ionut Radu, l'avventura al Genoa sembra essere comunque giunta al capolinea.