L'infortunio di Oscar Hiljemark, che terrà lo svedese lontano dai campi fino al termine della stagione, e la recente partenza in prestito di Stephane Omeonga verso gli scozzesi dell'Hibernian costringono il Genoa a spingersi sul mercato alla ricerca di almeno un paio di centrocampisti.



Secondo quanto riferisce Sky Sport nel mirino della dirigenza rossoblù sarebbero finiti il danese Lukas Lerager del Bordeaux e il ventenne ungherese Andras Schäfer di proprietà del Mtk Budapest.



Per entrambi, che potrebbero arrivare in coppia, le trattative sarebbero molto avanzate.