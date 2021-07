L'ufficialità non c'è ancora ma di fatto manca soltanto quella perché il Genoa e Valon Behrami hanno raggiunto l'accordo per proseguire il proprio legame per un'altra stagione.



Tornato in rossoblù nel gennaio 2020, a quindici anni di distanza dalla sua precedente esperienza al Grifone, il 36enne svizzero raggiungerà nei prossimi giorni Neustift per unirsi ai compagni che da ieri hanno cominciato la preparazione in vista del nuovo anno.