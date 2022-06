Tra i molti giocatori del Genoa ancora in attesa di conoscere il proprio futuro c'è anche Stefano Sabelli.



L'esterno romano, arrivato in rossoblù a parametro zero la scorsa estate, da gennaio è passato in prestito al Brescia dove è riuscito a ritagliarsi quello spazio mancatogli in rossoblù nella prima parte di stagione.



Con la retrocessione in B dei liguri e le partenze di Riccardo Calafiori, destinato a tornare alla Roma, e Andrea Cambiaso, inseguito da più di un club, i rossoblù starebbero ora pensando di riportarlo alla casa madre per metterlo a disposizione di Alexander Blessin. Il Brescia, tuttavia, pur non potendo disporre di nessuna clausola di rinnovo, tratterrebbero volentieri il 29enne romano.



A decidere il destino di Sabelli, apparentemente aperto ad entrambe le soluzioni, sarà dunque un vertice tra i due club.