Con una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il Genoa comunica che Stefano Sturaro è stato operato per rimettersi in forma in vista della prossima stagione: "Nella giornata di oggi - si legge nella nota stampa diffusa dal club rossoblù - Stefano Sturaro si è sottoposto a intervento chirurgico per risolvere il problema al tendine che ne aveva condizionato il finale di stagione. Il giocatore svolgerà un breve periodo riabilitativo per poi riunirsi progressivamente alla squadra nelle prossime settimane".