Ci sono due attaccanti in Serie A che pur non modificando il colore delle attuali maglie potrebbero viceversa cambiare squadra.



Si tratta di Joao Pedro del Cagliari e di Christian Kouame del Genoa che secondo quanto racconta radiomercato nelle ultime ore potrebbero presto scambiarsi la maglia.



Il trequartista brasiliano è da tempo uno dei sogni di mercato di Aurelio Andreazzoli mentre il suo collega Rolando Maran accoglierebbe a braccia aperte lo sbarco sull'isola del giovane ivoriano. Una soluzione che insomma sembrerebbe accontentare proprio tutti. Per concretizzarla tuttavia bisognerà capire le intenzioni delle rispettive società e soprattutto la valutazione che queste danno ai cartellini dei due giocatori.