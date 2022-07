Le trame di mercato di Genoa e Cagliari, al lavoro per rinforzare i rispettivi organici in previsione del possibile immediato ritorno in Serie A, si intrecciano attorno al medesimo obiettivo.



Sia i rossoblù liguri che quelli sardi avrebbero infatti messo nel mirino un 24enne trequartista portoghese. Secondo quanto scrive A Bola, principale quotidiano sportivo lusitano, entrambi i club avrebbero presentato un'offerta analoga da circa 2,5 milioni di euro all'Estoril per assicurarsi le prestazioni di André Franco.



Le proposte sarebbero però state respinte perché ritenute troppo esigue dal club, che per lasciar partire il giocatore chiede almeno il doppio. Anche André Franco non sarebbe poi troppo convinto del trasferimento nella Serie B italiana, preferendo restare alla finestra in attesa di proposte più allettanti.