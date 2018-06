Sembra essere giunta alla conclusione la non troppo fortunata avventura di Marco Borriello con la maglia della Spal.



Intercettato a New York dalle telecamere di Sky Sport, l'attaccante campano ha lasciato intendere come il suo contratto con il club emiliano possa essere presto risolto consensualmente lasciandolo libero di accasarsi altrove.



Nonostante diverse offerte dall'estero, provenienti soprattutto dal MLS americana, il 36enne centravanti di scuola Milan vorrebbe proseguire la sua avventura in Serie A anche per raggiungere il traguardo dei 100 goal realizzati nella massima serie italiana.



A dargli l'opportunità di centrare questo importante obiettivo, distante appena 4 reti, potrebbero essere due delle sue ex squadre più amate: il Genoa, dove ha già giocato in tre diverse occasioni, ed il neopromosso Empoli. Lo riferisce questa mattina La Nuova Ferrara.