Ancora (almeno) un anno assieme. Come era nell'aria ormai da tempo, il Genoa e Goran Pandev hanno deciso il prolungare un legame che dura ormai da tre stagioni.



La società rossoblù e il trequartista macedone, il cui contratto era in scadenza il prossimo 30 giugno, nelle scorse ore hanno raggiunto l'intesa per restare legati anche per i prossimi dodici mesi, permettendo all'ex di Lazio, Napoli ed Inter di arrivare in rossoblù fino alla soglia dei 36 anni.



Arrivato al Grifone nel luglio 2015, dopo l'infelice esperienza al Galatasaray, Pandev con la maglia del club più antico d'Italia ha finora collezionato 71 presenze tra Serie A e Coppa Italia, realizzando sette gol in campionato e altri quattro nella seconda competizione nazionale.



Attualmente Pandev è lo straniero da più tempo domiciliato in Italia, avendo iniziato la sua avventura nel Bel Paese nel 2001 con le giovanili dell'Inter. Spezia e Ancona, oltre alle già citate Lazio e Napoli, le altre tappe del suo Grand Tour calcistico tra le varie piazze dello Stivale.