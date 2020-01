Ennesimo colpo in entrata del Genoa in questo febbrile mercato di gennaio.



Nella giornata di ieri il club rossoblú ha infatti trovato l'intesa con il Lille per il trasferimento in Liguria di Adama Soumaoro.



Il ventisettenne difensore centrale, maliano d'origine ma con passaporto francese, è pronto a sbarcare in Italia nelle prossime ore per sottoporsi al rituale delle visite mediche. Ad attenderlo un contratto, in prestito, fino a fine stagione. A giugno poi il Genoa potrà decidere se trattenerlo versando circa 10 milioni nelle casse del club transalpino.