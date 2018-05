Terzo acquisto in arrivo per il Genoa.



Dopo Mimmo Criscito e Ivan Lakicevic il club rossoblù perfezionerà in giornata il tesseramento di un altro parametro zero: Rok Vodisek.



Secondo quanto riferisce Sky Sport, il 19enne portiere sloveno proveniente dall'Olimpia Lubiana, firmerà in serata un contratto quadriennale con il Grifone dopo aver sostenuto le rituali visite mediche.



Considerato in patria come l'erede naturale di Samir Handanovic, Vodisek era seguito da vicino anche da Napoli e Sassuolo ma il tempismo del Genoa è stato decisivo nell'anticipare le mosse delle concorrenti. Il suo arrivo a Pegli non esclude comunque l'acquisto di un altro portiere di esperienza per il ruolo di titolare al posto del partente Perin.