Elvis Basanovic, agente di Rok Vodisek, portiere che da tempo piace al Napoli, è intervenuto a CalcioNapoli24 Live: "Ha firmato con il Genoa? No, è sotto contratto con il suo club fino a giugno. Le società che ne vogliono parlare devono solo informare l’Olimpija. Oggi abbiamo un appuntamento con l’Olimpija Ljubljana, settimana prossima sarò in Italia per il suo futuro. Ma non è un giocatore del Genoa.

Di Napoli si può parlare solo bene, i dirigenti sono bravissimi. Giuntoli è una persona squisita, intelligente. E’ una squadra con giocatori importanti"