È atteso in giornata lo sbarco a Genova di Kevin Agudelo, nuovo rinforzo del Genoa.



Il 21enne centrocampista colombiano arriva a titolo definitivo dall'Atletivo Huila, club al quale il Grifone verserà 2,5 milioni di euro per l'intero cartellino del giocatore.



Secondo Sky Sport il ragazzo arriverà oggi in Italia per sottoporsi al rituale delle visite mediche.



Centrocampista centrale molto fisico, nel corso della sua fin qui breve carriera Agudelo è stato spesso impiegato anche mezzala sinistra o trequartista. La sua posizione preferita, a suo dire, rimane tuttavia quella di perno davanti alla difesa.