Dopo un lunghissimo corteggiamento oggi finalmente il Genoa e Mattia Aramu convoglieranno a giuste nozze.



Salutata Venezia, dove ha trascorso le ultime tre stagioni segnando 30 gol in 100 gare e trascinando i lagunari al ritorno in Serie A, il trequartista piemontese è pronto a tornare in Liguria spostandosi di qualche decina di chilometri rispetto all'esperienza vissuta con l'Entella nel 2017-18. Il suo arrivo in città è previsto per questa mattina. Ad attenderlo il rituale delle visite mediche e un contratto di tre anni con opzione per il quarto a 800 mila euro netti a stagione.



Al Venezia andrà un indennizzo da 2 milioni più il cartellino del giovane esterno Antonio Candela. Non rientra, invece, nell'operazione Gabriel Charpentier, a lungo al centro della trattativa tra liguri e veneti e destinato comunque a cambiare casacca.



Aramu, che ha saltato i tre impegni ufficiali del Venezia in questo avvio di stagione proprio a causa del suo imminente trasferimento in rossoblù, conta di essere a disposizione di mister Blessin già per la gara di domenica sera in casa del Pisa.