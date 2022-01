Sembra essere giunta finalmente ai titoli di coda la telenovela tra il Genoa e Roberto Piccoli che va avanti ormai da quasi due mesi.



Il giovane centravanti dell'Atalanta è infatti atteso quest'oggi in Liguria per sottoporsi alle visite mediche. Espletato il rituale clinico, il giocatore si trasferirà poi a Pegli per prendere una prima visione del suo nuovo ambiente di lavoro e per legarsi al Grifone fino al termine della stagione in corso.



Piccoli arriverà al Genoa in prestito oneroso per una cifra legata al numero di presenze e di gol segnati.