Ancora qualche ora e poi Miha Zajc sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa.



Il trequartista sloveno, proveniente dal Fenerbahce, ha iniziato questa mattina il rituale delle visite mediche e, se l'iter procederà senza intoppi, entro sera si sposterà a Pegli per mettere la propria firma sul contratto che lo legherà al Grifone almeno fino al termine di questa stagione.



L'ex Empoli arriva infatti in Liguria in prestito ma i rossoblù potranno vantare nei suoi confronti un'opzione di riscatto a fronte del versamento di tre milioni di euro nelle casse della formazione di Istanbul.



Zajc torna in Italia dopo l'anno e mezzo trascorso in Turchia. Il 26enne di San Pietro aveva infatti lasciato la Serie A nel gennaio 2019.