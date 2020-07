Genoa e Lecce, ultime due squadre rimaste in lotta per non retrocedere, giocheranno in contemporanea l'ultimo turno di Serie A.



Lo ha stabilito questa mattina la Lega Calcio, diramando date ed orari del 38° turno del massimo campionato. Sia rossoblu che giallorossi scenderanno in campo domenica sera alle 20:45 ospitando nei rispettivi stadi Verona e Parma. In pratica un'ora prima rispetto al consueto orario notturno del post covid.