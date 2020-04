Il sempre caldissimo asse di mercato tra Milan e Genoa potrebbe tornare a surriscaldarsi nella prossima sessione di trattative.



Con il pallone fermo chissà fino a quando, le dirigenze dei due club sarebbero al lavoro per gettare le basi di uno scambio che riporterebbe alla casa madre due rispettivi ex. I rossoneri, ormai da diversi mesi, hanno individuato in Paolo Ghiglione il rinforzo ideale per la propria fascia destra. Il 22enne lombardo è cresciuto nella Primavera del Grifone dopo essere transitato in precedenza anche dal vivaio del Diavolo e rappresenta uno degli esterni più convincenti dell'ultimo campionato. Secondo quanto riporta MilanLive.it, i rossoneri per riportarlo a Milanello sarebbero disposti a mettere sul tavolo come contropartita il cartellino del pari ruolo Diego Laxalt.



L'uruguaiano, tornato a Milano a fine gennaio dopo l'infelice parentesi semestrale al Torino, approdò in Lombardia nell'estate 2018 reduce da quattro ottime stagioni in rossoblù. La sua avventura con la nuova casacca non è però mai decollata, inducendo il Milan a scaricarlo il prima possibile. Chissà che un ritorno in Liguria non potrebbe coincidere per lui con un nuovo rilancio...