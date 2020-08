Kevin Bonifazi è l'oggetto del desiderio di diversi club di Serie A.

Il difensore reatino, fresco di retrocessione in B con la Spal, difficilmente rimarrà in Emilia. Sulle sue tracce si stanno muovendo molte squadre della massima categoria, con Genoa e Parma in prima fila tra quelle più attive.



Il Resto del Carlino, questa mattina, afferma come rossoblù e crociati siano al momento le destinazioni più probabili per Bonifazi anche se sul suo addio alla Spal incombe un'incognita legata alla formula di un'eventuale cessione. Il 24enne è infatti arrivato a Ferrara dal Torino a titolo definitivo lo scorso gennaio per 11 milioni di euro. Cifra che difficilmente oggi la dirigenza spallina riuscirebbe a raggiungere. Probabile, quindi, che il giocatore possa partire in prestito oneroso con diritto di riscatto.