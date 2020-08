Nella sua opera di ricostruzione di una rosa che a pochi giorni dal raduno presenta ancora molte lacune, il Genoa scandaglia il mercato a 360°, prestando particolare attenzione anche ad alcuni profili stranieri.



Tra questi negli ultimi giorni è emerso prepotente l'interesse per una giovane ala spagnola di proprietà del Barcellona. E' Alex Collado, 21enne di Sabadell che ha trascorso le ultime tre stagioni nella formazione B del club catalano, risultando uno dei giocatori più promettenti della Liga 2. Attaccante esterno, abile a giocare su entrambi i lati, Collado ha debuttato in prima squadra nella passata stagione, giocando titolare per 84' nella sfida di fine campionato tra i blaugrana e il Celta Vigo. Esperienza replicata quest'anno al cospetto del Valencia.



Nonostante un contratto in scadenza tra dieci mesi, il Barcellona sembra disposto a cederlo soltanto a titolo temporaneo, nella speranza che giocando con continuità, magari anche lontano dalla Spagna, possa confermare i progressi mostrati fino ad oggi. Il Genoa a tal proposito resta alla finestra, allettato dalla prospettiva di ripetere con Collado quanto fatto a suo tempo con altri suoi connazionali, come Suso e Iago Falque.



Attenzione però alla concorrenza. Oltre ai rossoblù, infatti, il giocatore in Italia piace anche ad altri club, come Sassuolo e Torino.