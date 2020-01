La Genova calcistica non sta certo vivendo la sua stagione più esaltante dopo un girone d'andata decisamente complicato per Genoa e Sampdoria. Le due formazioni sono invischiate nella zona caldissima della Serie A e la lotta per la retrocessione rischia di veder coinvolte le due genovesi fino all'ultima giornata. Nicola e Ranieri sono chiamati a un'impresa affinché il derby della Lanterna, il prossimo anno, non debba giocarsi nella serie cadetta.I betting analyst quotano la retrocessione dei grifoni rossoblù a 1,72 rispetto al 5,25 dei doriani. Il Genoa, attualmente, è il fanalino di coda della Serie A con soli 14 punti in classifica mentre la Sampdoria, a quota 19, è appena quattro punti sopra la zona retrocessione. Le due genovesi non sono mai retrocesse insieme se non nella stagione 1973-74: ma, in quella occasione, scese in B solo il Genoa perché il posto della Sampdoria venne preso dal Verona retrocesso per illecito sportivo. Le genovesi però non sono le più a rischio, secondo i betting analyst: Brescia, Spal e Lecce hanno quote che variano tra 1,35 e 1,55, secondo Agipronews.