Genoa e Sampdoria continuano a pensare di regalare un volto nuovo al Luigi Ferraris. Malgrado le difficoltà che stanno caratterizzano la società blucerchiata, il cui futuro è tutto da scrivere e da decifrare, i due club genovesi sembrano non voler desistere dal loro intento comune di regalare una casa tutta nuova ai propri tifosi.



Secondo quanto scrive stamane Il Secolo XIX, a portare avanti la pratica dinnanzi al Comune, proprietario dello storico impianto di Marassi, è in questo momento soprattutto il Genoa, la cui dirigenza americana appare fortemente decisa ad accelerare l'iter di ammodernamento dell'impianto più antico d'Italia.

Tanto da aver pronti sul tavolo già due progetti alternativi, uno dei quali a quanto pare sarebbe stato realizzato dallo studio americano Popolus, lo stesso che sta curando la costruzione del nuovo stadio di Milano voluto da Inter e Milan in sostituzione del Meazza, l'ormai celebre Cattedrale.



Il progetto genovese non prevederebbe l'abbattimento né l'abbandono del Ferraris ma un suo ammodernamento che garantisca la salvaguardia di alcune componenti storiche e l'instaurazione di diverse attività commerciali e ricreative al suo interno e nelle sue immediate vicinanze.