Genoa e Samp rallentano: si allungano i tempi per il nuovo Ferraris

Tutta questa fretta forse non c'era.Quando alcune settimane fa il sindaco di Genova aveva lanciato lper portare avanti in maniera concreta il progetto di riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris si era pensato che fosse finalmente la volta buona per arrivare alla fine di un percorso lungo e tortuoso.E invece, a quasi un mese di distanza dall'aut aut del primo cittadino della Superba,Nessuna newco, come richiesto da Marco Bucci e come promesso dalle dirigenze rossoblucerchiate, è stata creata. Nessuna proposta d'acquisto dell'impianto comunale è stata presentata. Nessun progetto di riqualificazione, pur reso pubblico, ha visto il suo iter prendere il via. Tutte questioni che nelle intenzioni delle parti in cause si sarebbero dovute chiudere subito dopo Pasqua e che invece a due settimane di distanza da una dead line inizialmente fissato a martedì 2 aprile appaiono ancora in alto mare.

A risollevare l'attenzione sulla vicenda ci ha pensato questa mattina l'edizione genovese di Repubblica, la quale tuttavia oltre ad esprimere le proprie legittime perplessità ha anche evidenziato come da parte delle due società calcistiche l'ottimismo di giungere a una lieta conclusione non manchi. Nel frattempo, però, le pagine del calendario scorrono via veloci e la possibilità di vedere Genova, con il suo ipotetico nuovo stadio, ospitare alcune gare dell'Europeo 2032 diventano giorno dopo giorno un pochino più remote.