Due gol ed un assist sotto lo sguardo attento di Giorgio Perinetti. Se David Okereke, attaccante 21enne dello Spezia, voleva mettersi in luce di fronte agli osservatori del Genoa non poteva fare di meglio.



La giovane punta nigeriana è stato l'autentico trascinatore dei liguri nella gara di recupero di Serie B contro il Benevento disputata ieri pomeriggio al Picco e vinta 3-1 dagli aquilotti grazie al suo fondamentale contributo.



Una prestazione sublime che di certo non sarà passata inosservata ad un grande intenditore qual è il direttore generale del Genoa. Okereke, del resto, un paio di mesi fa aveva già attirato su di sé le attenzioni dell'altra società genovese, segnando un gran gol nel corso di un'amichevole con la Sampdoria. Chissà che nel suo futuro non possa esserci l'occasione di giocare all'ombra della Lanterna...