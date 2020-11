Mentre il numero complessivo di stranieri tesserati ed utilizzati nella nostra Serie A continua salire anno dopo anno, dalla Liguria arriva un segnale che prova in qualche modo ad invertire la tendenza.



Come sottolinea quest'oggi il sito ufficiale del Genoa, i rossoblù assieme ai corregionali dello Spezia sono il club che in questo avvio di campionato ha mandato in campo il maggior numero di giocatori italiani. Le due società liguri si dividono infatti questo speciale primato, accoppiate entrambe in vetta a quota 15 calciatori nostrani adoperati.



La stessa società genovese fa però notare come, rispetto ai cugini più orientali, il Grifone abbia fin qui disputato una gara in meno e pertanto tale numero potrebbe presto essere ritoccato ulteriormente, permettendo ai rossoblù di diventare primatisti in solitario.

Senza considerare i giovani eventualmente pescabili dalla Primavera, Rolando Maran ha infatti ancora la possibilità di far esordire in questo campionato almeno altri tre italiani. Si tratta del portiere Alberto Paleari, del centrocampista Stefano Sturaro e dell'attaccante Giuseppe Caso.



Anche lo Spezia, tuttavia, sempre prendendo in considerazione soltanto gli elementi di prima squadra, potrebbe fare altrettanto schierando Elio Capradossi (fuori per infortunio almeno fino a gennaio), Federico Mattiello e Giuseppe Mastinu.