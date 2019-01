Giornata di arrivi e visite mediche in casa Genoa.

Oltre a Ivan Radovanovic, prelevato dal Chievo, in queste ore anche un altro neo-centrocampista rossoblù sta infatti sottoponendosi al rituale clinico che precede la firma sul contratto. Si tratta di Abdallah Basit, 19enne mediano ghanese acquistato dall'Arezzo.



Cresciuto nel settore giovanile del Carpi prima e del Napoli poi, l'incontrista africano resterà in Toscana fino al termine dell'attuale campionato di Serie C per vestirsi di rossoblù soltanto dalla prossima estate.