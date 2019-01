Nuovo colpo a centrocampo per il Genoa. Dopo aver definito nei giorni scorsi il ritorno in prestito di Stefano Sturaro dalla Juventus ed essere ormai a un passo dall'acquisizione di Ivan Radovanovic dal Chievo, il Grifone starebbe adesso per aggiudicarsi anche le prestazioni di un terzo rinforzo per la propria mediana.



Secondo Sportitalia, Genoa e Bordeaux hanno trovato l’accordo per il trasferimento in Liguria di Lukas Lerager, centrocampista danese classe 1993. L'operazione prevede un corrispettivo da 6-7 milioni più eventuali bonus, da parte di rossoblù nei confronti dei girondini ma per giungere alla definitiva conclusione si dovrà attendere l'individuazione del sostituto del ragazzo da parte del Bordeaux. A quattro giorni dalla chiusura del Calciomercato tuttavia il tempo stringe e le parti potrebbe aggiornarsi già entro questa sera.